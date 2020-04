Illa diu que no pot anticipar si l'11 de maig Catalunya i Madrid estaran en disposició de passar a la fase 1

El ministre de Sanitat diu que cal veure l'evolució i apunta que la situació pot ser diferent per províncies

Actualitzada 30/04/2020 a les 19:17

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha rebutjat pronosticar si l'11 de maig Catalunya i Madrid estaran en disposició de passar a la fase 1. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit aquest dijous al matí que són dues autonomies amb «un punt de partida una mica més complicat» que altres CCAA i això podia fer que «es retardi una mica més la presa de decisions». «Però no té per què ser així», ha dit Simón. Preguntat per aquestes declaracions a la roda de premsa de la tarda, Illa ha respost que cal veure com evoluciona l'epidèmia aquesta setmana i ha apuntat que la situació pot ser diferent a les unitats territorials dins d'una mateixa CCAA.