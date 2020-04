Espanya registra la xifra més baixa de morts diàries des de l'inici del coronavirus, 268

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha apuntat que es tracta d'una evolució «bona» i que les dades són «favorables» en línies generals però ha demanat «precaució». En aquest sentit, ha advertit que el risc de nous brots continua present i podrien tenir un impacte «excessiu».Simón ha assenyalat que és la segona vegada en els últims dies que el nombre de morts és inferior a 300 i ha celebrat que les defuncions baixen «més de pressa» del que podien esperar respecte setmanes anteriors.Segons ha comentat, les set setmanes de confinament han trencat la cadena de transmissió, que «va clarament cap avall i a una velocitat molt ràpida». A més, ha matisat respecte als nous casos positius que s'ha de tenir present que també s'estan fent més proves diagnòstiques ara. Per això, ha afegit, a Madrid i Barcelona, per exemple, el nombre d'infeccions és «probablement menor» que el que reflecteixen nous casos.Entre altres, ha destacat que ara s'estan fent proves en col·lectius que fins fa una setmana o deu dies no se'ls podia fer com ara a professionals sanitaris o en residències d'avis i persones que eren sospitoses però se'ls havia pogut fer la prova abans.Per això, ha dit, hi ha una majoria de casos que en realitat es van infectar fa deu dies o més, tot i que s'estiguin confirmant ara.