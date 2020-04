El Govern pagarà mil euros de mitjana als treballadors públics que fan front a la covid-19

Crítiques dels sindicats

Tot i no haver aconseguit l'acord, el Govern pot tirar endavant la proposta que contempla que els col·lectius que rebran la gratificació extraordinària provinent dels fons addicionals del 0,25% i del 0,30% de la massa salarial són els professionals de centres sanitaris, de residències de gent gran i persones amb discapacitat, el personal del cos de bombers i del centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya (CECAT) de la Direcció General d'Emergències.En total, la Generalitat repartirà 45 milions d'euros bruts entre un màxim de 45.000 professionals a través d'un complement de productivitat que cobraran aquest any els col·lectius que han estat treballant de forma efectiva des de l'1 de març fins al 15 d'abril, ja sigui presencialment com telemàticament. Els empleats públics que no han estat en actiu durant part d'aquest temps a conseqüència d'una baixa laboral per la covid-19 també tindran dret al complement, ja que aquest període de baixa s'entendrà com a temps efectiu de treball.Els representants dels tres sindicats presents a la mesa –CCOO, UGT i IAC– coincideixen a valorar que «el millor reconeixement» que poden tenir els empleats públics és rebre les pagues extres pendents que el Govern deu del 2013 i 2014. A partir, d'aquí, asseguren, es podria iniciar un procés de negociació sobre com s'ha de reconèixer l'esforç del personal que ha estat lluitat contra la covid-19 en primera línia.Tot i coincidir en la necessitat de retribuir l'esforç dels treballadors públics, els sindicats han rebutjat una proposta que el Govern posa sobre la taula per «tapar-se les vergonyes» de la gestió de l'anterior crisi econòmica, apunta Joan Maria Sentís, coordinador de l'Àrea Pública de CCOO. Segons Sentís, el Govern hauria de pagar el 60% pendent de la paga extra de 2013 a la nòmina del mes de maig a tots els treballadors públics, abonar la totalitat de l'extra del 2014 després de l'estiu o, en tot cas, abans d'acabar l'any i recuperar les jornades anteriors a les retallades.A més, els sindicats recorden que els fons addicionals tenien una finalitat diferent i «ni tan sols són recursos de la Generalitat» sinó que són una partida negociada entre sindicats i govern espanyol per tornar el poder adquisitiu perdut als treballadors públics durant la crisi, apunta Esteve Sánchez, coordinador de la Mesa General de la Funció Pública d'UGT. Sánchez ha demanat al Govern que es mantinguin totes les contractacions temporals com a mínim fins a finals d'any per permetre que els empleats públics puguin descansar les hores de més treballades i agafar vacances, però no ha obtingut una «resposta clara», assegura.En una reunió anterior de la MEPAG, el Govern havia proposat destinar una part important d'aquests fons addicionals del salari del 2019 al pla de pensions dels funcionaris, tot i la negativa dels sindicats que van considerar que la paralització del fons de pensió era «l'última de les retallades» que volen que es reverteixi. Aquesta havia de ser la primera aportació des del 2011, quan es van paralitzar com a mesura d'austeritat. «En el seu moment van dir que tornarien a destinar diners al pla de pensions i no ho han fet», assegura Sánchez.Els representants dels treballadors creuen que, en lloc de retribuir només a uns col·lectius concrets amb «els diners de tots», el Govern hauria de seguir amb la recuperació dels salaris d'abans de la crisi econòmica, ha apuntat la secretària general de la IAC-CATAC i portaveu de la IAC, Assumpta Barbens. També ha criticat que aquesta retribució extraordinària no es distribuirà de manera lineal sinó que es repartirà de manera proporcional al sou. A més, ha assegurat que el complement, que veu com una «almoina», «discrimina» tots els professionals de centres privats i concertats que també han lluitat contra la covid-19.