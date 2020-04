El govern espanyol paga l'ajuda extraordinària a 50.000 autònoms més

En total, el govern espanyol ha destinat 641,2 milions d'euros a aquesta segona injecció de la prestació, després d'abonar la primera el passat 17 d'abril. En aquell moment, l'executiu ja va enviar 670,9 milions d'euros per a 919.000 autònoms, que van rebre la primera transferència del subsidi.L'ajuda està pensada per a qualsevol treballar per compte propi obligat a abaixar la persiana per la declaració de l'estat d'alarma o que pugui acreditar que la seva facturació va caure un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior. La mesura implica també l'exoneració de quotes de la Seguretat Social de forma temporal, tot i que el ministeri ha admès que hi haurà milers d'autònoms que hauran de pagar la quota a l’abril tot i rebre la prestació extraordinària per cessament d’activitat. El govern espanyol també ha assegurat que retornarà l'import de les cotitzacions a aquests treballadors per compte propi afectats a posteriori.Tot i que l'Estat abonarà 1.154.195 sol·licituds, el ministeri encapçalat per José Luis Escrivá en va arribar a rebre 1.233.744. Per tant, ha aprovat el 93% de les peticions tramitades i n'hi ha un 4% pendent d'avaluar. La prestació tindrà una quantitat equivalent al 70% de la base reguladora, és a dir un mínim de 661 euros tenint en compte la base mínima.Per sectors, el volum més gran de sol·licituds a Espanya correspon al sector del comerç, amb 286.822 peticions, seguit de l'hostaleria (234.469) i la construcció (108.420).