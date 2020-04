Desaconsellen les abraçades entre nens i avis: «és un risc innecessari»

Simón diu que «amb la situació d'Espanya hem de ser conscients dels riscos que pot suposar»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha desaconsellat que els nens puguin abraçar als seus avis perquè, donada «l'epidèmia que hem viscut» i amb els actuals nivells de contagi de coronavirus, seria sotmetre a les persones grans a un risc «innecessari».«Psicològicament és magnífic fer abraçades a tot el que es pugui, però hem d'entendre que estem en una situació de risc que no durarà sempre. L'abraçada es podrà donar en el moment en què es pugui donar», ha respost l'epidemiòleg en la roda de premsa telemàtica. Ho ha fet en ser preguntat pel permís que s'ha donat a Suïssa perquè avis i nens menors de 10 anys puguin abraçar-se.«Ara mateix, en la nostra situació i amb els nivells de transmissió que tenim a Espanya i amb l'epidèmia que hem viscut, hem de ser conscients dels riscos que pot suposar no per al nen, sinó per al seu propi avi», ha apel·lat Simón. I encara que aquests riscos són baixos, són també «innecessaris». «Jo preferiria que el nen pogués fer-li moltes abraçades al seu avi i no sols una», ha conclòs.