Catalunya i Madrid parteixen d'un punt més complicat per a la desescalada

La transmissió del coronavirus «va clarament cap avall i a més a una velocitat molt ràpida»

Actualitzada 30/04/2020 a les 19:23

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconegut aquest dijous que Madrid i Catalunya, que aglutinen entre les dues la meitat de nous casos de coronavirus a Espanya, arrenquen d'«un punt de partida més complicat» per a iniciar la desescalada.«És possible que es retardi la presa de mesures en aquestes dues comunitats, tot i que no té per què ser així», ja que tot dependrà de l'evolució de l'epidèmia, ha explicat Simón en la roda de premsa telemàtica.La veritat és que «ara mateix estan en una situació d'epidèmia molt més gran» que la resta, ja que ambdues han notificat 668 nous casos (406 Madrid i 262 Catalunya) dels 1.309 nous comptabilitzats avui, per la qual cosa «el seu punt de partida és una mica més complicat que el d'altres».Sobre la petició de les Balears que també Eivissa i Menorca puguin començar la fase I de la desescalada dilluns, Simón ha recordat que les comunitats tenen l'opció de proposar territoris diferents de la província, que és la unitat bàsica de partida, «sempre que estigui justificat des de tots els àmbit» de mobilitat, sanitaris i d'evolució de l'epidèmia i la capacitat de donar-hi resposta.«Les comunitats reflecteixen la posició de la població: tots volem tornar com més aviat millor a una situació favorable, però hem d'anar amb compte, valorar-ho amb molta precaució i garantir que es compleixen tots els requisits per tal de no tenir una recaiguda que pugui ser fins i tot més catastròfica», ha alertat.L'epidemiòleg ha insistit que la transmissió del coronavirus «va clarament cap avall i a més a una velocitat molt ràpida» i ha recalcat que «les dades vénen amb cert retard, i això significa que la situació actual és bastant millor que el que ens indiquen aquestes dades».Malgrat això, ha advertit que continua havent-hi casos infecciosos que poden transmetre i, segons la seva informació, el punt clau en els contagis se situa «on estan els pacients», és a dir, als centres sanitaris i en una proporció mínima als domicilis.Respecte a les residències de persones grans, Simón ha detallat que els casos que es reporten des d'aquests establiments són antics, sense que es pugui identificar quan va haver-hi una infecció simptomàtica o asimptomàtica i quan van desenvolupar defenses, «per la qual cosa ara no és un focus principal», ha destacat.