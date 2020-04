Simón renya els pares per aglomeracions: «No sé si són incívics o insolidaris»

Alerta que no es poden fer passos «enrere» i apel·la a la «responsabilitat individual»

El director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha renyat els pares que diumenge es van saltar les indicacions durant la primera sortida de menors de 14 anys: «No sé si són incívics o insolidaris, però per descomptat que no són prudents». En aquest sentit ha apel·lat a la «responsabilitat» dels pares. «Ahir hi havia una percepció que anem pel bon camí» i que es podia celebrar, ha dit, però «cal ser coherents i si hem fet un esforç tan gran» cal «no tornar al que hi havia a l'estiu de l'any passat» perquè encara hi ha «risc». El responsable de sanitat també ha dit que no es poden fer passos «enrere» però ha insistit que creu que la majoria ha entès la situació en la qual està el país.