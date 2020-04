Sanitat estudiarà aquest dilluns els plans territorials per a la desescalada

No hi ha cap data fixada pel canvi però serà «tan aviat com es pugui sempre que es donin les condicions de seguretat sanitària»

Actualitzada 27/04/2020 a les 12:20

El Ministeri de Sanitat estudiarà aquest dilluns els plans territorials que les diferents comunitats autònomes li presentin per a dissenyar com serà el final del confinament que regeix en tot el país des del 15 de març, quan es va activar l'estat d'alarma pel coronavirus.El Consell Interterritorial de Salut del divendres no va arribar a abordar cap pla autonòmic, perquè la reunió estava centrada a conèixer i analitzar les capacitats essencials exigides per a poder posar en marxa l'anomenada «desescalada».Avui hi haurà dues reunions de treball: una tècnica i una nova convocatòria del Consell Interterritorial de Salut. En la reunió tampoc es va fixar una data d'inici per a aquest procés, encara que es va matisar que seria «tan aviat com es pugui sempre que es donin les condicions de seguretat sanitària». Entre les capacitats essencials, tant assistencials com de salut pública, que el Ministeri marca estan alguns aspectes hospitalaris com són les mesures de prevenció d'infeccions intrahospitalàries.Algunes d'aquestes exigències són el cribratge universal amb PCR de pacients abans de l'ingrés per patologia no-COVID, sempre prioritzant l'atenció urgent del pacient; i els circuits separats entre COVID i no COVID, a més de mesures de precaució i reserves d'EPIs.Quant a llits d'aguts i UCI, el Ministeri ha aclarit que s'ha de tenir capacitat per a reservar assistència de respiració mecànica i medicació crítica i per a afrontar un increment net de llits d'aguts i d'UCI en previsió d'un pic assistencial.En Atenció Primària, el Ministeri demana circuits separats per a l'atenció presencial de persones amb símptomes respiratoris o infecciosos, protocols de protecció del personal i de diagnòstic de nous casos, aïllament i seguiment.El Ministeri demana, així mateix, protocols de centres de salut i per a la identificació dels centres socials a la zona bàsica de salut, com residències de gent gran, alguna cosa que a Canàries ja es té en desenvolupament a través d'una instrucció de la Direcció General de Salut Pública.Sanitat insisteix en la capacitat de diagnòstic a través de PCR i un cribratge de residències de gent gran, alguna cosa que Canàries recorda que ja realitza fa temps.