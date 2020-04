Sanitat dona per controlada l'epidèmia i apel·la a la responsabilitat de tots

Un sol pas enrere pot ser «molt més dur del que hem viscut fins ara»

Actualitzada 27/04/2020 a les 19:50

Les autoritats sanitàries creuen que amb poc més de 1.800 nous casos, 331 morts i més de 100.000 curats l'epidèmia de coronavirus continua controlada, però avisen que ara és el torn de la responsabilitat individual, ja que el risc segueix i un sol pas enrere pot ser «molt més dur del que hem viscut fins ara».Per tercer dia consecutiu, l'avanç del virus en les últimes 24 hores s'ha situat per sota de l'1%, en concret un 0,9%, s'ha arribat als 209.465 positius diagnosticats mitjançant PCR, la prova més fiable per a detectar-lo; falta saber aquells detectats per test d'anticossos, que el Ministeri de Sanitat ha deixat de facilitar des de divendres passat.Mentrestant, la xifra de víctimes mortals associades al coronavirus se situa en 23.521, 331 des de l'últim balanç, quan es va aconseguir el mínim de 288, el més baix des del 20 de març, la qual cosa suposa un increment de l'1,4%, dues dècimes més que l'anterior.Així mateix, el departament que dirigeix Salvador Illa ha proporcionat per primera vegada el nombre total de persones que han estat ingressades a l'UVI des de l'inici de la pandèmia, que ascendeix a 10.289; 174 ho han estat en les últimes 24 hores, la immensa majoria a Catalunya, on 141 malalts han precisat d'UCI.També ha aportat el nombre d'hospitalitzacions: 114.081 en total i 351 noves; una altra vegada, Catalunya aglutina la quantitat més gran amb 134.De fet, des de Sanitat estan intentant «aclarir» aquests resultats a la comunitat catalana, si es deuen a retards de les àrees de notificació o si realment ha pogut haver-hi un repunt de casos lleus que es queden als seus domicilis, segons ha explicat en la roda de premsa diària el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.Les altes, per altra banda, continuen acostant-se a la meitat del total de contagiats: amb les 2.143 noves d'avui, ja són 100.875 les persones que han superat la malaltia, el 48% del total.«Tenim una epidèmia que s'està controlant progressivament, i aquestes bones dades s'havien de notar en una millora de les condicions de la població», com va ocórrer ahir amb els menors de 14 anys, segons ha ressaltat Simón.Només tres comunitats se situen per sobre de l'1%: Catalunya, que el duplica amb un 2%; Castella i Lleó (1,1%) i Cantàbria (1%).De fet, l'epidemiòleg ha considerat que ja hi ha diverses autonomies, províncies i territoris, sobretot insulars, «en una situació molt favorable» per a començar a plantejar-se la fase de transició.Però després de el fàcil, que ha estat el confinament, arriba ara el torn del difícil, i és la responsabilitat individual de cadascun per a evitar un repunt del coronavirus.Per aquest motiu el director del CCAES ha fet una nova crida a la responsabilitat individual després d'alguns episodis ocorreguts ahir per l'incompliment de les indicacions sanitàries en el primer passeig dels més petits en més de 40 dies, que han portat a la Generalitat de Catalunya a demanar al Govern que replantegi el model de sortides i introdueixi la seva proposta d'establir franges horàries.A Simón, les imatges dels nens al carrer li han despertat «alegria perquè progressivament podrem tornar a una vida més normal», però també «algunes preocupacions» segons sembla en alguns grups de persones a les quals no ha sabut qualificar si d'«incívics o insolidaris», però per descomptat «poc prudents».«Aquestes mesures de desconfinament no signifiquen que puguem fer tot el que vulguem», ha advertit. I, un sol pas enrere -ha afegit-, pot ser «molt més dur del que hem viscut fins ara».Segons l'expert, «el difícil ho farem ara. Fins fa uns dies estàvem fent el més dur, però el més fàcil. Ara és quan cadascun ha de demostrar la seva responsabilitat individual o familiar per a garantir que aquesta obertura progressiva que estem tenint no es converteixi en un risc per a la població», ha dit.D'això dependran els següents passos de la desescalada i, «si no va com hauria d'anar perquè no es respecten totes les indicacions, aquesta fase de transició arribarà més tard o serà més lenta del que a tots ens agradaria», ha advertit.«La població ha de prendre's molt seriosament que això no és tornar a gener, desembre o a l'estiu passat, sinó que hem d'entendre que el risc continua existint i pot afectar-nos en qualsevol moment si no anem amb compte», ha resolt.El Ministeri de Sanitat estudia aquest dilluns els plans territorials que les diferents comunitats autònomes li han presentat per a dissenyar com serà el final del confinament que regeix a tot el país des del 15 de març.Avui s'han conegut a més altres detalls de l'estudi de seroprevalença ENA-COVID que s'ha posat en marxa per a conèixer l'abast de la pandèmia a Espanya i del qual es coneixeran els seus primers resultats preliminars en dues setmanes, quan s'hagi fet ja una primera visita als prop de 90.000 potencials participants dels prop de 36.000 llars que han estat seleccionats.A ells s'ha dirigit la directora de l'Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, per demanar la seva participació perquè, encara que és voluntària, és essencial per a conèixer la veritable dimensió de la infecció a Espanya i estimar el nombre de ciutadans que han tingut contacte amb el virus.