Recomanacions a l'hora de sortir al carrer amb els nens

Els experts recomanen una sèrie de mesures per tal que els petits de la casa puguin viure aquesta situació amb tranquil·litat

Actualitzada 27/04/2020 a les 16:14

Abans de sortir de casa

La tornada a casa

Aquest passat diumenge 26 d'abril els menors de 14 anys van poder sortir acompanyats d'un adult o progenitor, una primera mesura del govern espanyol en la fase de desconfinament que, probablement, viurem en les setmanes vinents. Però també cal tenir en compte com se senten els més petits en aquests mesos de crisi sanitària, i els experts recomanen una sèrie de mesures que cal prendre per tal que els petits de la casa puguin viure aquesta situació amb tranquil·litat.Abans de sortir de casa cal resoldre als menors qualsevol dubte o pors que tinguin. Explicar-los de manera clara i fàcil la situació del país per tal que entenguin i sàpiguen quines són les normes que han de seguir. Per tant, cal evitar generar falses expectatives.Qualsevol pregunta que ens facin s'ha de respondre amb calma i de manera senzilla i, si el menor té por i no vol sortir, mai se l'ha de forçar.Sobretot cal ensenyar-los a rentar-se bé les mans abans de sortir, però tan convenient és això com explicar les coses sense transmetre'ls por.Els experts aconsellen deixar les joguines que s'han endut al carrer i les sabates a l'entrada de casa i evitar tocar superfícies de zones comunes en excés. Després arriba el torn de tornar a rentar-se les mans.El més important és fer-los aprendre aquest només arribar a casa. Respectar les mesures d'higiene i prevenció en arribar serà clau per contribuir a frenar els contagis. També és recomanable canviar-los la roba i, si cal, dutxar-los.