Més de 52.000 treballadors de la demarcació de Tarragona estan afectats per un ERTO

Les comarques gironines han rebut 10.638 expedients per a 68.876 treballadors. A Lleida n'hi ha 5.250, amb 29.717 persones afectades. Al Camp de Tarragona, 7.506 empreses han registrat expedients amb 43.180 afectats, mentre que a les Terres de l'Ebre el balanç és de 2.263 expedients i 9.249 persones afectades.Per sectors, l'àmbit dels serveis representa més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total, 77.191 empreses d'aquesta branca d'activitat han presentat ERTO per a 494.520 empleats. A molta distància se situa la indústria, amb 7.882 expedients i 134.332 afectats. La construcció concentra 7.637 ERTO per a 44.958 persones. El quart sector més afectat és l'agricultura, amb 688 expedients i 3.928 persones.La divisió econòmica catalana amb més ERTO és la restauració i els serveis de menjar i begudes amb 18.956 ERO temporals que afecten 108.003 persones. El comerç al detall continua la llista de subsectors més castigats amb 12.491 procediments per a 55.860 persones.Les tres comarques més afectades són el Barcelonès amb 31.263 expedients i 236.686 persones afectades; el Vallès Occidental, amb 10.115 ERTO i 88.840 persones; i el Baix Llobregat, on 8.877 empreses han presentat una regulació temporal de la feina per a 93.705 persones.En comparació amb aquest diumenge, a les comarques barcelonines el recompte s'ha enfilat en 34 ERTO i 236‬ treballadors més. A la demarcació de Girona, el nombre d'expedients i treballadors és el mateix que el del dia anterior. D'altra banda, Lleida ha registrat un augment en les últimes hores d'un expedient i quatre afectats.L'increment en les últimes hores al Camp de Tarragona ha sigut de cinc empreses i 23 treballadors. En comparació amb el diumenge, el recompte s'ha elevat en tres empreses i cinc afectats a les Terres de l'Ebre.Les dades mostren que el degoteig d'expedients continua amb increments inferiors als registrats durant les primeres setmanes de l'estat d'alarma. Des que va començar la crisi de la covid-19, el dia que es van presentar més expedients temporals va ser el 25 de març amb un augment de 10.774 expedients i 71.170 treballadors. El ritme de creixement dels expedients va començar a baixar abans de la Setmana Santa.