Mercadona millora l'elaboració del suc de taronja

L'empresa reconeix un increment en les vendes i demanda d'aquest producte

Actualitzada 27/04/2020 a les 11:48

Mercadona anuncia la millora en l'elaboració del suc de taronja espremut i duplica les seves vendes. La companyia, en col·laboració amb el proveïdor Totaler J. García Carrión, explica que ha innovat en la producció d'aquest producte millorant el sistema de pasteuritzat, «ajudant així a la conservació de les qualitats de la fruita i del producte final».El proveïdor J. García Carrión, que elabora aquest producte sota la marca Hacendado en les seves instal·lacions Villanueva dels Castillejos (Huelva), ha reforçat la producció d'aquest aliment per a garantir el seu proveïment.La demanda del citat producte s'ha vist incrementada aquests dies tant «per la millora en el sistema de pasteuritzat com per la paralització temporal del servei de suc de taronja espremut a les botigues, i també pels beneficis que se li atribueixen en aquesta beguda, rica en citrats i font de vitamina C», explica la companyia.