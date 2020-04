Les morts diàries per coronavirus a Espanya tornen a pujar amb 331 defuncions

El nombre d’altes (2.144) torna a superar els nous confirmats per PCR (1.831) per quart dia consecutiu

Actualitzada 27/04/2020 a les 11:32

Les morts diàries per coronavirus a Espanya han tornat a pujar aquest dilluns per sobre dels 300, amb 331 defuncions en les últimes 24 hores. En total, ja sumen 23.521 decessos des que va començar la pandèmia. El nombre d’altes diàries (2.144) –tot i que amb un lleuger repunt respecte d’aquest diumenge- se situen per quart dia consecutiu per sobre dels nous confirmats amb proves PCR (1.831). Tot i que Madrid continua liderant el rànquing en xifres totals amb 59.421 casos i 7.986 morts, Catalunya la supera en nous confirmats en les últimes 24 hores (944 davant dels 295 de Madrid) i en morts: dels 331 de tot l’Estat, 133 corresponen a Catalunya.