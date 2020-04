Les funeràries demanen que més familiars puguin assistir als enterraments

Actualment només poden assistir un màxim de tres persones que han d'anar en dos cotxes i mantenir la distància entre ells

Actualitzada 27/04/2020 a les 12:55

L'Associació Nacional de Serveis Funeraris (Panasef), patronal del sector, ha reclamat aquest dilluns al Ministeri de Sanitat que més familiars puguin acudir als enterraments i a les cremacions dels morts. Actualment només poden acudir als comiats un màxim de tres persones que han d'anar en dos cotxes i han de mantenir a sobre distància entre ells.El secretari general de Panasef, Alfredo Gosálvez, explica, en declaracions a Efe, que de moment la seva petició és que es flexibilitzin una «mica més els comiats» amb un major nombre d'assistents, encara que sense especificar quantes persones haurien d'acudir.«El mateix que hi ha vuit persones en un plató de televisió, en un programa, s'ha de flexibilitzar», assenyala Gosálvez. De moment no demanen recuperar les vetlles ni el tanatori per a prevenir que es converteixin en nous focus de contagi.Davant la caiguda en el nombre de morts per coronavirus, el sector avança cap a la normalització dels seus serveis a la Comunitat de Madrid, la regió en la qual més víctimes mortals ha provocat la COVID-19.El secretari general de Panasef explica que a Madrid s'ha recuperat el nombre de serveis que es donava a l'inici de l'epidèmia, el passat 14 de març. En les últimes 24 hores s'han registrat 115 morts per totes les causes, en un dia normal serien entorn de 60, però hi ha hagut dies amb més de 400 difunts, explica referint-se a la Comunitat de Madrid.Malgrat la caiguda en els decessos, faran falta almenys dues setmanes per a recuperar la normalitat a l'hora de fer enterraments i cremacions, que es continuen practicant també en altres províncies per a reduir els terminis d'espera. La tornada a la normalitat dependrà en tot cas que les xifres continuïn a la baixa i no hi hagi nous pics, assenyala Panasef.En el sector no tenen constància de morts entre els seus treballadors a causa de la malaltia, per la qual cosa consideren que els mètodes de protecció individual estan funcionant, encara que hagin hagut de retirar i substituir màscares defectuoses enviades pel Govern.