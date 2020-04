La Generalitat exigeix al govern franges horàries per evitar les sortides massives

Budó adverteix que s'han vist algunes imatges d'aglomeracions «que no es poden tornar a repetir»

Actualitzada 27/04/2020 a les 14:24

La Generalitat ha exigit al govern que replantegi el model de sortides diàries per als menors i introdueixi la proposta de l'executiu català d'establir franges horàries per a evitar aglomeracions i permetre que en el futur puguin també gaudir de sortides altres col·lectius vulnerables.Així ho han indicat en roda de premsa telemàtica la portaveu del Govern, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, que han coincidit a demanar als ciutadans que no abaixin la guàrdia i mantinguin les mesures i recomanacions de seguretat per a evitar la propagació del coronavirus.Budó ha destacat que ahir diumenge, el primer dia en què es permetia els passejos d'una hora dels menors de fins a 14 anys, el distanciament físic es va mantenir en línies generals, però ha advertit que s'han vist algunes imatges d'aglomeracions «que no es poden tornar a repetir».«Correm el risc que tot l'esforç que hem fet per a voltejar les xifres del coronavirus hagi servit de poc», ha alertat Budó, que ha insistit a demanar que no s'abaixi la guàrdia, es mantinguin les mesures de seguretat i no es relaxi el confinament.En la mateixa línia, el conseller Buch ha demanat que no s'abaixi la guàrdia i ha exigit al Govern que aplicació el «sentit comú» i replantegi la regulació de les sortides dels menors per a introduir les franges horàries que va proposar sense èxit la Generalitat.Segons Buch, la decisió del Govern d'obrir la sortida dels menors entre les 9 i les 21 hores, durant una hora, sense delimitar cap franja per edats «va en contra» de la possibilitat que posteriorment puguin sortir altres col·lectius vulnerables, ja que no ha evitat les aglomeracions.Segons Buch, si es fraccionen les sortides per franges, serà més fàcil que diferents col·lectius vulnerables puguin anar retornant «a poc a poc» a la normalitat, sempre que les dades sanitàries ho permetin.El conseller d'Interior ha insistit a més que les franges horàries permetrien un major control de les infraccions per a castigar aquelles conductes «irresponsables».