Islàndia i Luxemburg lideren el rànquing amb xifres molt superiors a la mitjana

Actualitzada 27/04/2020 a les 15:57

Espanya és el vuitè país de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) que més tests de diagnòstic del coronavirus ha realitzat, per sobre de la mitjana, segons ha informat aquest dilluns el secretari general d'aquest organisme multilateral, Ángel Gurría, i en el qual s'indica que Mèxic és el que menys n'ha fet.«Que bo veure a Espanya entre els deu països que més tests han realitzat», ha escrit a Twitter el màxim responsable de l'OCDE. Gurría, que ha acompanyat el missatge amb una gràfica del percentatge de proves realitzades per cada 1.000 habitants, ha assegurat que s'està registrant un «augment significatiu» de diagnòstics en els 36 països que conformen el «club dels països més desenvolupats». «Augmentar la capacitat de diagnòstic és crucial per a les estratègies de desconfinament i reduir el risc de nous pics», va destacar l'economista mexicà.Islàndia i Luxemburg es troben al capdavant, tots dos amb xifres molt superiors a la mitjana amb 134,9 i 64,6 test, respectivament, realitzats per cada 1.000 habitants. Espanya, amb 28,6 test per cada 1.000 habitants, es troba en vuitena posició, per darrere dels dos països ja citats i d'uns altres com Israel (30) o Itàlia (29,7), per damunt tots ells de la mitjana de l'OCDE, que se situa en 22,9.Per la part baixa, Mèxic és el país que menys tests ha realitzat percentualment (0,4 per cada 1.000 habitants), per darrere d'uns altres com Xile (8,1), França (9,1), Regne Unit (9,99) o els Estats Units (15,6).