Els ambientòlegs defensen un desconfinament que tingui en compte l'emergència ambiental i reclama «aprendre dels errors»

En aquest sentit, ha valorat que el confinament i l'obligació d'aturar determinades activitats ha millorar la qualitat atmosfèrica, de l'aigua i la disminució de la pressió humana en els espais naturals.Ha alertat però que les mesures són temporals, provocades per un fets que «quan desapareguin, també desapareixeran». El COAMB ha indicat coma exemple que s'ha demostrat que el teletreball és una possibilitat que permet reduir els desplaçaments i, per tant, les emissions a l'atmosfera.En línies generals, ha apuntat que cal canviar la percepció de què economia i medi ambient só antagònics, que cal impulsar i protegir sectors essencials, plantejar una sortida ecològica a la crisi sanitària i econòmica i reinvertir en energies renovables, descarbonitzant la indústria i el transport, aposant per l'economia circular, l'ecoinnovació i un desenvolupament estratègic que garanteixi els recursos necessaris per viure.Davant d'això, el COAMB reclama «aprofitar l'oportunitat de definir un canvi de model social i econòmic profund, que des dels sectors amb poders de decisió hi hagi valentia en aplicar polítiques ambientals i que per a fer-ho es tingui en compte la veu dels experts en la matèria».