El sector pesquer calcula pèrdues globals del 30% des de l'inici de l'estat d'alarma

Un 80% de vendes on line i es consolida el Bizum

No es descarta que algunes flotes es vegin obligades a tornar a amarrar als ports durant els propers mesos per aquesta falta de mercat i l'enfonsament dels preus, com està ja succeint al Cantàbric amb l'anxova. Crustacis i mol·luscs com els eriçons de mar, la garoines o els peus de cabra tampoc tenen cap demanda a causa del tancament del canal Horeca –hotels, restaurants i cafeteries- i amb poques alternatives viables. Tot i que la majoria de llotges de peix continuen obertes arreu de l'Estat des que es va decretar l'estat d'alarma –el 14 de març passat-, la seva activitat es manté sota mínims, segons les tres patronals pesqueres.«També segueixen operatius la major part dels distribuïdors minoristes -10.000 peixateries i 25.000 treballadors- malgrat les dificultats tant per abastir-se, amb restriccions d'accés a determinades llotges i mercats, com per assumir els repartiments a domicili, que s'han multiplicat fins a arribar a quasi el 80%», han detallat Cepesca, Fedepesca i l'FNCP. I pel que fa als preus, després de dues setmanes de certa estabilitat, s'està percebent la caiguda de certs productes, en alguns casos associats al canal Horeca i en d'altres per una menor venda al comerç minorista després del 'boom' de Setmana Santa.«Estem a finals de mes i comença a veure's la incertesa econòmica ja que encara no està gens clar el calendari de desescalada», apunten les associacions pesqueres. Finalment, les espècies més demanades pels consumidors durant aquest estat d'alarma han estat el lluç, el llobarro, l'orada, el salmó, el calamar, les anxoves, la sèpia, el bacallà i el llenguado. «Les comandes on line, per telèfon i whatsapp, representen ara un 80% del total i es va imposant el Bizum com a nou sistema de pagament», han conclòs Cepesca, Fedepesca i l'FNCP.