El govern espanyol obre la porta a viatjar a segones residències aquest estiu

El ministre de Transports, José Luis Ábalos ha deixat entreveure que el govern es planteja un confinament 'territorial'

Actualitzada 27/04/2020 a les 18:33

El ministre de Transports del govern espanyol, José Luis Ábalos, ha indicat durant la comissió de Transports del Congrés celebrada aquest dilluns que el govern s'està preparant per a la desescalada. Una de les preguntes que es troben a l'aire és la de poder viatjar, i la possibilitat d'anar a segones residències de cara a l'estiu.Després d'exposar i justificar les mesures que s'han pres en relació amb la reducció de la mobilitat provocada per l'estat d'alarma, el ministre ha obert la porta i s'ha mostrat cautelós al fet que els ciutadans alemanys que tenen una segona residència a Espanya, puguin venir aquest estiu.«Tenim territoris que viuen del turisme i hem de veure si podem obrir algunes vies de compromís i responsabilitat entre tots dos països que garanteixin la seguretat sanitària» ha indicat Ábalos.El ministre ha repetit que aquest tipus de decisions aniran marcades per l'evolució de la pandèmia i ha deixat entreveure que el govern es planteja un confinament 'territorial'. És a dir, que els ciutadans podrien durant els pròxims mesos, desplaçar-se per la seva província o comunitat autònoma sense poder visitar-ne altres.Aquesta mesura es prendria per tal de preservar en tot el territori espanyol nous contagis i rebrots. De fet, el ministre ha insistit que «la desescalada haurà de ser asimètrica», i per aquest motiu s'hauran de controlar els desplaçaments entre províncies.