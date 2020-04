El Consell per a la Reforma Horària demana aprofitar per canviar la cultura organitzativa

Mohedano considera que sí que es pot aprofitar la greu situació de crisi sanitària per canviar la cultura organitzativa del país. L'impulsor de la Reforma Horària defensa que una desescalada lenta permetria que les empreses s'adaptessin poc a poc per permetre la implementació de mesures de flexibilitat i un teletreball real. I és que, per Mohedano, el teletreball -per poder ser considerat com a tal- ha de complir certes «condicions». I actualment poca gent està podent fer un teletreball de debò -tal com defensa-, ja que també ha de tenir cura d'infants, adolescents o gent gran.L'exdiputat parlamentari també reclama que, quan tot torni a la «nova normalitat», els comerços tanquin entre les 19 i les 20 hores i que, per tant, no tornin a allargar-se fins a les 22 hores com fan alguns establiments, sobretot entre juny i setembre. «Hi ha d'haver un terme mig» entre les 19 i les 22 hores, comenta.Per la seva banda, Méndez -doctora de professió- també coincideix a afirmar que la crisi pot ser una «finestra d'oportunitat» per aplicar noves maneres de fer, un cop se superi el confinament. La presidenta del Consell Assessor per a la Reforma Horària creu que seria «ideal» resoldre tasques administratives sanitàries a partir de la teleassistència. Méndez subratlla que molts seguiments és millor seguir-los fent de manera presencial entre el pacient i el personal mèdic, però sí que n'hi ha «moltes d'altres» que es podrien resoldre a distància.La doctora també constata que el confinament ha «evidenciat» que no es donava «prou assistència familiar» a la gent gran. Méndez opina que aquesta relació amb els avis i àvies es pot resoldre, en part, de forma «no presencial» i a partir «d'un telèfon que soni més sovint». A més, la presidenta del Consell Assessor destaca que les vídeotrucades permeten que la gent gran vegi la família d'una altra manera, però que també els ajuda.Per altra banda, Méndez considera que el govern espanyol ha demostrat una «inexperiència absoluta» a l'hora de prendre decisions sobre la gestió del coronavirus. En canvi, la doctora opina que si fos la Generalitat qui pogués establir les directrius a seguir, «tot hauria estat molt més fàcil».Méndez posa com a exemple l'horari del desconfinament infantil. El Consell Assessor per a la Reforma Horària recomana que la franja d'edat de menors de 6 anys surtin al carrer entre les 11 i les 13 hores, que els infants entre 6 i 16 ho facin entre les 15 i les 17 hores, i que els adolescents entre 16 i 18 anys surtin entre les 17 i les 19 hores. És, exactament, sempre una hora més aviat que les que aconsella la Generalitat. «Si fos el Govern qui pogués decidir, per part nostra només demanaríem que es corregís aquesta hora de diferència a totes les franges», conclou Méndez.