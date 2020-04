Doblar la capacitat de l'UCI per fer front a possibles rebrots

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha indicat que es tracta de quelcom «essencial» per iniciar la fase de transició

Actualitzada 27/04/2020 a les 15:39

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha justificat aquest dilluns la proposta dels experts de doblar el nombre de llits d'UCI per tal d'estar preparats en cas que es produeixi un rebrot, un increment de contagis.Ho ha dit en roda de premsa al costat del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en ser preguntat sobre si la proposta d'augmentar els llits d'UCI té a veure amb les mesures d'alleujament del confinament, com permetre la sortida dels nens al carrer, la qual cosa pot produir un augment de contagis.Illa ha explicat que la indicació del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de duplicar com a mínim les unitats d'UCI està relacionada amb una de les quatre capacitats estratègiques «essencials» per iniciar la fase de transició.Les altres són: tenir un mecanisme de vigilància epidemiològica molt centrada en l'Atenció Primària que permeti detectar els casos; l'aïllament dels casos detectats precoçment; i guardar les mesures de distanciament social.«Això no res té a veure amb les mesures d'alleujament per a nens i les altres que estan anunciades, en concret les del 2 de maig, que, si s'executen correctament, no han de ser cap perill per augmentar el contagi», ha assenyalat.Illa ha insistit que l'increment de llits d'UCI és una mesura per, en el cas que rebroti l'epidèmia, disposar ràpidament una altra vegada, com s'ha fet en les últimes setmanes, d'un model d'UCI del doble com a mínim del que tenim en condicions de normalitat.I té a veure -ha precisat- «amb aquestes quatre capacitats d'estratègia que el nostre país, en línia amb el que recomanen els organismes internacionals, han de tenir preparades abans d'iniciar qualsevol fase de transició a la normalitat».