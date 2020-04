Dissenyen un test PCR que permetrà fer 7.000 diagnòstics de coronavirus en un dia

Segons l'equip, el projecte té per objectiu oferir un servei immediat al sistema sanitari. En ser un tes més ràpid, ajudaria a saber el nombre «real» de contagiats per coronavirus.La prova, que ja està a disposició de les autoritats sanitàries, ha estat desenvolupada en tres setmanes per un equip d'experts d'Ascires Sistemes Genòmics, divisió genètica del grup biomèdic del qual forma part la catalana Cetir. El test ha rebut el suport d'assessors científics de la Fundació QUAES. El projecte compta amb l'aprovació del Comitè d'Ètica de l'Hospital Clínic Universitari de València i s'ha validat tècnicament amb mostres de casos positius i negatius facilitades pel seu Servei de Microbiologia i Parasitologia.Per a la creació d'aquest test, la companyia ha destinat un laboratori amb bioseguretat de nivell 2 (BSL-2), equipat segons les indicacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).Tal i com explica el doctor Antoni Matilla, investigador científic expert en Genètica Humana implicat en el projecte i assessor científic de la Fundació QUAES, «la investigació és una altra part fonamental del projecte que estem desenvolupant» perquè, segons assegura, estan «bolcats en la seqüenciació genòmica del virus que provoca la covid-19, per poder conèixer millor el seu mecanisme d'infecció i perquè afecta de manera tan diferent cada individu, fins al punt que hi ha persones que es mostren asimptomàtiques o manifesten la malaltia de forma molt lleu, mentre que per a altres resulta letal».