Detingut un home a Torreblanca que venia droga a la seva casa amb 36 grams de cocaïna

La Guàrdia Civil ha detingut a un home al qual acusen de vendre droga en l'habitatge que tenia llogada a Torreblanca (Castelló)

Actualitzada 25/04/2020 a les 11:43

Els agents venien observant moviments sospitosos de persones amb l'inquilí de l'habitatge, possiblement un punt de venda de droga. Per això, es va obrir una recerca que va determinar que l'home s'estava dedicant en el seu habitatge a la venda de substàncies estupefaents, que distribuïa en bossetes de petites dimensions a joves de la citada localitat.Els agents van procedir a realitzar una entrada i registre degudament autoritzat per l'Autoritat Judicial en l'habitatge, confiscant un total de 36 grams de cocaïna, 1.639 euros en metàl·lic, utensilis per al dosatge de les substàncies estupefaents, diversos objectes contundents i una arma blanca. Per tot això es va procedir a la detenció de l'acusat, un home de 54 anys d'edat, com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública (Tràfic de drogues).L'actuació va ser duta a terme per efectius de la Guàrdia Civil del Lloc de Torreblanca, amb el suport de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància de Castelló, personal del Servei Cinológico, de l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Orpesa i Policia Local de Torreblanca. Les diligències instruïdes han estat lliurades en el Jutjat de Guàrdia de Castelló.