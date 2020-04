Detinguda una parella per tenir una plantació de marihuana amb 220 plantes en un pis ocupat

Agents de la Policia Nacional han detingut a Alacant a una parella com a presumptes propietaris d'un cultiu de marihuana que va ser desmantellat en un habitatge ocupa

Actualitzada 25/04/2020 a les 11:33

La recerca va arrencar quan una dotació de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR), de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana, va detectar de matinada a un home amb una gran motxilla a l'esquena quan caminava per la via pública en actitud sospitosa.Els agents li van donar l'alt i, en aquest moment, es va iniciar una persecució a peu, en la qual l'home va llançar la motxilla que portava i va aconseguir fugir.En el registre de la motxilla es va comprovar que es tractava d'una empresa de repartiment de menjar a domicili en la qual van localitzar diferents embolcalls amb marihuana amb un pes d'uns 300 grams.Així, es va iniciar una recerca que va permetre identificar la identitat de l'home escapolit i l'existència d'una plantació de marihuana 'indoor' en un habitatge pròxim d'on hauria sortit la droga confiscada.Finalment, es va localitzar i es va desmantellar una plantació de 220 plantes de marihuana i nombrós material elèctric utilitzat per al creixement i floració de les plantes.De la mateixa manera, es va procedir a la localització i detenció tant de l'home fugit com de la seva dona, com a supòsits propietaris del cultiu.Els detinguts, espanyols de 38 anys, van ser posats a la disposició del jutjat d'Instrucció de Guàrdia dels d'Alacant, que va dictar la seva llibertat amb fiança.D'altra banda, agents de la Policia Nacional d'Elx, al costat de la Policia Local, han detingut a tres persones com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues en el desmantellament d'una plantació de marihuana.La recerca ha culminat amb la localització d'un cultiu de marihuana en la qual s'han confiscat 170 plantes i 500 esqueixos. Estaven situats a l'interior d'una nau d'una partida d'Elx.Els detinguts, de nacionalitat espanyola i colombiana d'entre 25 i 35 anys, van ser posats a la disposició del jutjat d'Instrucció de guàrdia dels d'Elx que ha decretat la seva llibertat amb fiança.