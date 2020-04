Detinguda una dona per agredir i amenaçar amb un ganivet a una altra que l'havia acollit a la seva casa

Agents de la Policia Nacional han detingut a Sagunt (València) a una jove de 25 anys

Els policies van intervenir el ganivet amb el qual suposadament va amenaçar a la víctima, que li va ser arrabassat per una amiga que es trobava en l'habitatge. La dona agredida va ser assistida en un centre sanitari, informa la Prefectura Superior en un comunicat.Els fets van ocórrer ahir dijous sobre les dues de la tarda, quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigissin a un domicili de Sagunt, on dues dones havien discutit.Immediatament, els policies es van dirigir al lloc i van esbrinar que una d'elles era la propietària del domicili i l'altra era una amiga a la qual havia acollit a la seva casa a l'inici de l'estat d'alarma, ja que no tenia habitatge i esperava una ajuda.Pel fet que la situació d'estat d'alarma s'allargava, la propietària li havia demanat que abandonés la seva casa perquè la convivència no era bona. A més, fumava i discutien contínuament, negant-se a abandonar-ho en tot moment.Després de mediar els agents, ambdues van arribar a l'acord que, quan cobrés la pensió, que seria en uns tres o quatre dies, marxaria. No obstant això, una hora i mitja més tard, els policies van ser de nou alertats per la Sala del 091 perquè es dirigissin al mateix habitatge perquè les dones s'estaven barallant.Després que els agents marxessin, la sospitosa havia començat a riure's de la propietària i la va agafar del pèl, la va sacsar i va colpejar en la cara, desplaçant-se fins al menjador on va continuar esgarrapant-la, per a posteriorment anar a la cuina i trencar nombrosos plats i vaixella.A continuació, va tornar al menjador amb un ganivet que va col·locar a escassos metres de la víctima, al mateix temps que li manifestava que l'anava a matar. Una amiga que es trobava allí en la segona discussió, va ser la que li va arrabassar el ganivet a la sospitosa i el va deixar sobre la taula.Els policies van observar que la propietària presentava nombroses esgarrapades en el rostre i que gairebé no podia moure el coll, així com el ganivet utilitzat en la taula del menjador.Finalment, els agents després de realitzar diverses comprovacions van detenir a la sospitosa com a presumpta autora dels delictes d'amenaces greus i lesions. La detinguda, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.