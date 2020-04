Detecten una síndrome entre els nens que podria estar connectada a la COVID-19

Produeix dolor abdominal, molèsties gastrointestinals i inflamació cardíaca, segons indiquen metges del Regne Unit

Actualitzada 27/04/2020 a les 17:12

Les autoritats sanitàries del Regne Unit han informat que han detectat una nova malaltia inflamatòria que afecta nens de totes les edats i que podria estar relacionada amb la COVID-19.En un comunicat dirigit als metges, el servei nacional de salut d'Anglaterra (NHS en anglès) ha assenyalat que existeix una «creixent preocupació» sobre una «síndrome inflamatòria relacionada amb la COVID-19 que està apareixent en nens del Regne Unit, o que pugui haver-hi un altre patogen infecciós, encara no identificat, que estigui associat a aquests casos».Les autoritats han justificat la seva alarma en detallar que, en les últimes tres setmanes, hi ha hagut un «augment aparent en el nombre de nens de totes les edats que presenten un estat inflamatori multisistèmic, que requereix vigilància intensiva a Londres i en altres regions del Regne Unit».Han precisat que no se sap quants nens s'han vist afectats, encara que es creu que és una xifra menor, ja que l'afecció sembla ser una estranya complicació que s'ha donat en petits que han donat positiu en la prova del coronavirus i en altres el resultat de la qual ha estat negatiu.La patologia, segons la nota, té els símptomes més greus de la COVID-19 que comparteix amb els de la síndrome de xoc tòxic i de la típica malaltia de Kawasaki, que provoquen que els vasos sanguinis s'inflamin i inflin.A més, produeix dolor abdominal, molèsties gastrointestinals i inflamació cardíaca.Les autoritats sanitàries han enviat aquest comunicat a tots els metges especialistes que treballen en unitats de vigilància intensiva pediàtrica en hospitals del Regne Unit i els han demanat «referir (als especialistes) de manera urgent» als pacients que presentin aquests símptomes.Segons xifres d'aquest diumenge, el Regne Unit registra 20.732 morts per COVID-19 i un total de 152.840 contagiats, per la qual cosa el primer ministre, Boris Johnson, ha afirmat que les mesures de confinament encara no poden suavitzar-se.