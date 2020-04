Creen una app per calcular el quilòmetre que permeten passejar

Geomati.co ha estat l'empresa encarregada d'aquesta eina que calcula un quilòmetre a la rodona des del domicili

Actualitzada 27/04/2020 a les 13:11

Moltes són les aplicacions que permeten conèixer la distància que es pot recòrrer en temps de confinament. De moment, només un adult acompanyat de fins a tres menors poden sortir al carrer una hora al dia i sense desplaçar-se més lluny d'un quilòmetre de casa seva.Per calcular aquesta distància, tal com ja va explicar aquest rotatiu, hi ha Google Maps i CalcMaps, però ara s'hi ha afegit una nova app, 1km, creada per l'empresa Geomati.co. Aquesta eina traça un quilòmetre a la rodona des del punt que s'ha seleccionat, és a dir, des del corresponent domicili. D'aquesta manera, tothom sap fins a on pot arribar sortint de casa seva, sense trencar les mesures per evitar un nou repunt en els contagis de la covid-19.