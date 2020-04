Cinc anys sota els nostres llençols

Actualitzada 26/04/2020 a les 20:00

Quin és el secret més ben amagat de la companyia de teatre Entrellaçats? El desvetllen en un vídeo que han penjat a Internet, en el qual els vuit actors de la demarcació de Tarragona que formen part d’aquest projecte se sinceren davant de la càmera i expliquen, amb el seu humor característic, què els va portar a formar una companyia especialitzada en els relats eròtics.

Sigui quin sigui el motiu, la realitat és que Entrellaçats arriba al seu cinquè aniversari amb un projecte consolidat i un segell propi que els ha portat a fer més de cinquanta representacions pel territori català (als quals s’hi suma una parada a Madrid).

Per Cristina Masdeu, integrant de la companyia, la clau d’aquesta connexió que s’ha establert entre els Entrellaçats i el públic rau en l’enfoc amb què parlen de temes tan comuns, i alhora privats, com és la sexualitat o les relacions íntimes: «penso que els espectacles de relats per a adults sovint es queden una mica enrere respecte a on arribem nosaltres. Com que treballem amb l’opinió conjunta de tot el grup, això ens serveix per valorar fins on podem arribar, a tocar la línia, a donar-hi cops, però sense traspassar-la. I aquest és un aspecte que cuidem molt, no volem ser bruts ni xarons, el sexe és el sexe, i un orgasme és un orgasme, però en parlem sense que sigui molest per al públic».

Trobar aquest punt que els permet parlar del que volen i a la vegada no perdre la complicitat del públic és una qüestió, detalla la Cristina, que els va capficar molt des del principi. Però no van trigar a adonar-se que n’havíen trobat la clau: «pensàvem que potser hi havia gent, especialment la més gran, que s’ofendria, però ens vam endur una bona sorpresa, perquè ens hem trobat que fins i tot ens venen a donar les gràcies per dir les coses tal com són».

La companyia Entrellaçats porta a l’escenari textos propis, que presenten amb la forma de monòlegs o converses entre personatges que es despullen –només emocionalment. «Els nostres textos són molt dinàmics», assevera la Cristina, fet que els permet incorporar nou material a mesura que el van generant.





Mirant enrere, l’actriu assenyala que un dels punts d’inflexió en la història de la companyia va arribar de la mà del director teatral Vicenç Cañón, amb qui, recorda, es van «plantar» al Teatre Tarragona: «amb ell l’enfocament de l’espectacle va canviar molt, vam guanyar distància i amb la seva mirada vam evolucionar molt».

El confinament ha agafat als Entrellaçats amb la festa del cinquè aniversari a punt. De moment, queda postposada, però la separació física no els ha impedit seguir treballant: «intentem seguir en la mateixa línia, però amb ganes de fer alguna cosa una mica diferent. El confinament ens ha enganxat fent pluja d’idees, i crec que quan això s’acabi en podrà sortir alguna cosa força interessant», anuncia la Cristina.