Vergés alerta de l'alta possibilitat de rebrot i apel·la a la responsabilitat de tothom: «La pandèmia no s'ha acabat»

Actualitzada 26/04/2020 a les 18:57

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha alertat que la possibilitat d'un rebrot de coronavirus és «molt alta» i ha apel·lat a la responsabilitat de tothom el dia que els infants han pogut començar a fer sortides regulades al carrer. En un missatge a Twitter la consellera ha admès que 40 dies de confinament «són un gran esforç i més amb criatures» però ha recordat que «la pandèmia no ha acabat». «Els recursos personals i materials del sistema sanitari no són infinits», ha constatat, i ha demanat responsabilitat per fer «un desconfinament racional i segur».