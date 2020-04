Mossos detenen a 3 homes per narcotràfic i recuperen dos pisos a Raval

Els Mossos d'Esquadra han detingut a tres homes en el barri del Raval (Barcelona) per delictes contra la salut pública

Actualitzada 25/04/2020 a les 10:44

La policia catalana ha explicat a Efe que les detencions es van dur a terme a primera hora de la matinada del dijous, 23 d'abril, al carrer Botella d'aquest barri barceloní.Els detinguts són tres homes, de 26, 33 i 36 anys d'edat i de nacionalitats algeriana i dominicana. El més jove va ser detingut per delicte contra la salut pública i lesions, mentre que els altres dos van ser arrestats per delictes contra la salut pública i amenaces.A més, durant l'operació els agents van recuperar dos pisos on es traficava i consumia droga i mentre que un, on es trobaven els tres detinguts, va ser retornat a la propietat, l'altre va ser tapiat perquè els seus ocupants es van anar davant la pressió policial.Els Mossos van donar amb els habitatges arran de que una patrulla va trobar a un home ferit a la cama i ,encara que li van proposar portar-ho a un centre hospitalari, ell va decidir portar als agents al lloc on presumptament li van ferir.Va ser llavors quan els Mossos van donar amb els habitatges recuperats i van realitzar les tres detencions, acusant els tres detinguts per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. A més, al presumpte agressor se l'acusa d'un delicte de lesions i als altres dos d'un delicte d'amenaces.Els Mossos han recordat en el seu perfil de Twitter que durant el confinament han tancat nou pisos en el districte barceloní de Ciutat Vella