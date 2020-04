Milers de denúncies en xarxes per suposats incompliments en les sortides de nens

Sota l'etiqueta #Irresponsables solament en Twitter s'han publicat 123.000 tuits fent al·lusió a aquestes suposades infraccions

Actualitzada 26/04/2020 a les 19:12

Milers de ciutadans han denunciat en xarxes socials nombrosos casos de suposats incompliments en els passejos dels nens, permesos des d'avui diumenge en tota Espanya com a primera mesura cap al desconfinament.En algunes de les imatges, per exemple, es pot veure la plaça de Felip II de Madrid plena de menors amb patinets o bicicletes, en unes altres, parcs plagats també de nens jugant al futbol, o, fins i tot, platges com les de Masnou o la Barceloneta -ambdues a Barcelona- com si fos directament l'inici de l'estiu.També els adults apareixen retratats en moltes de les imatges penjades, en les que es veu a pares i mares parlant en grup, alguns compartint banc o agrupant-se també mentre passegen als seus respectius gossos.Sota l'etiqueta #Irresponsables solament en Twitter s'han publicat 123.000 tuits fent al·lusió a aquestes suposades infraccions, encara que molts d'aquests missatges repliquen les mateixes fotos i vídeos que reprodueixen moments en els quals no es compleixen les mesures de seguretat imposades pel Govern, especialment la de la distància social.Malgrat aquestes denúncies, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que les recomanacions perquè els nens sortissin al carrer aquest diumenge «s'estan complint de manera general» i ha dit que no ha vist les imatges d'aglomeracions que s'estan difonent a través de les xarxes socials.