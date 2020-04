La Xina assegura tenir menys de mig centenar d'infectats en estat greu

La Comissió Nacional de Sanitat de la Xina va assegurar avui que al país asiàtic queden 49 pacients en estat greu per la pneumònia COVID-19

Actualitzada 25/04/2020 a les 10:33

Les autoritats sanitàries van informar que, per primera vegada des que va començar el brot, no hi ha ni un només d'aquests casos greus a la ciutat centro oriental de Wuhan, on queden 23 contagiats «actius» i es van detectar les primeres infeccions del coronavirus SARS-*CoV-2 a la fi del passat any.La font oficial va indicar també que, fins a la passada mitjanit local (16.00 hora GMT del divendres), s'havien registrat 12 nous casos (6 en la vespra), 11 dels quals van ser de viatgers provinents de l'estranger, els anomenats casos «importats».El cas restant va ser un contagi «local» diagnosticat a la província nord-oriental de Heilongjiang, on en els últims dies s'ha detectat un brot de viatgers procedents de Rússia que va obligar al tancament fronterer.Així mateix, es tracta del desè dia consecutiu en el qual les autoritats xineses col·loquen un zero en el caseller de les noves morts per COVID-19, per la qual cosa el nombre total de decessos es manté en 4.632, entre els 82.816 infectats diagnosticats oficialment a la Xina des de l'inici de la pandèmia.La xifra total de curats i donats d'alta és de 77.346, i per tant el número d'infectats «actius» al país asiàtic queda en 838.Fins avui s'ha realitzat seguiment mèdic a 729.287 contactes pròxims amb infectats, dels quals 8.493 continuen en observació, i d'ells, 17 serien casos sospitosos d'haver-se contagiat del virus.Quant als infectats asimptomàtics, la Xina va registrar 29 nous casos en aquest últim part, situant el total d'asimptomàtics en observació en 983.Els símptomes del nou coronavirus són en molts casos semblants als d'un refredat, però poden estar acompanyats de febre i fatiga, tos seca i dispnea (dificultat per a respirar).