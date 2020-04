La Xina afirma que no queden infectats hospitalitzats per coronavirus en Wuhan

Wuhan ha donat d'alta a tots els pacients hospitalitzats pel virus

Actualitzada 26/04/2020 a les 13:19

La Comissió Nacional de Sanitat de la Xina havia xifrat en 12 els pacients infectats «actius» pel coronavirus que quedaven en Wuhan fins a la passada mitjanit local (16.00 hora GMT del dissabte).La informació publicada avui per la premsa estatal xinesa no va precisar si continua havent-hi contagiats amb símptomes lleus que no requereixen d'hospitalització a la ciutat.Divendres passat, les autoritats sanitàries van registrar l'últim pacient en estat greu en Wuhan qui, a tenor de la informació divulgada per La meva, hauria estat també donat d'alta.Wuhan no ha tornat a registrar casos greus des de divendres passat, i porta almenys des del passat dia 14 sense registrar decessos per la resultant pneumònia COVID-19.L'urbs, capital de la província centro-oriental de Hubei, ha certificat fins avui almenys 3.869 defuncions per la COVID-19 entre els 50.333 pacients diagnosticats dels 4.632 decessos registrats oficialment a la Xina.Encara que els primers casos de coronavirus es van detectar en Wuhan, ara el principal focus es troba a la província nord-oriental de Heilongjiang, fronterera amb Rússia i el pas fronterer de la qual Pequín es va veure obligat a tancar en registrar un augment de ciutadans xinesos infectats procedents de Rússia.Aquest dissabte, la Xina va detectar 11 nous infectats en tot el país, 5 d'ells precisament a la província de Heilongjiang.El número d'infectats «actius» al país asiàtic queda en 801 (82.827 en total des de l'inici del brot), 51 d'ells en estat greu.