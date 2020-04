La indústria alimentària demana una desescalada segura i com més aviat millor

Algunes companyies del sector ja han aplicat ERTE i no es descarta que alguna hagi d'afrontar processos de reestructuració financera

Actualitzada 26/04/2020 a les 10:51

La indústria alimentària anticipa que passarà «dificultats» al llarg d'aquest 2020 per la caiguda de les vendes en hostaleria, la reculada del turisme i l'impacte del coronavirus en les exportacions, i ja reclama al Govern que la desescalada comenci «al més aviat possible i de manera segura».Així ho adverteix en una entrevista amb Efeagro el director general de la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB), Maurici García de Quevedo, qui apunta que ja hi ha companyies fins i tot en risc de desaparició dins d'un sector que representa un 3% del PIB i empra a mig milió de persones.«El Govern ha de generar confiança en els ciutadans perquè sàpiguen que poden consumir de manera responsable i segura. Cal traslladar a la població aquesta idea, el pitjor seria començar la desescalada i que el consumidor no reaccionés per por», alerta el responsable patronal.Des de FIAB ja han traslladat a l'Executiu la necessitat de començar a aixecar les mesures de restricció aprovades per a frenar la propagació del coronavirus, la qual cosa inclou la reobertura de l'hostaleria, donada la seva importància per a la indústria alimentària.«Creiem que amb la corba (de contagis) baixant és compatible posar en marxa aquest procés amb les condicions de seguretat necessàries», defensa García de Quevedo, qui també demana al Govern «que no actuï de manera unilateral i treballi amb els sectors» implicats.Així mateix, reclama flexibilitzar els ERTE per a evitar la fallida d'empreses i que es destrueixi ocupació, a més d'incidir en què fa falta «dotar de més seguretat jurídica» a les noves normatives que acompanyaran aquest procés de recuperar l'activitat.El dirigent patronal lamenta que existeixi la percepció que al sector alimentari li pot beneficiar aquesta crisi a nivell econòmic.FIAB ja augura una caiguda dels seus ingressos per influència de l'hostaleria, canal que representa prop del 30% de la facturació anual d'aquesta indústria i on l'impacte per la baixada del turisme serà més que notable.«És veritat que hi ha un transvasament d'una part del consum que es feia en bars i restaurants al supermercat, però mai compensarà. Les empreses per a les quals l'hostaleria tenia un major pes en el seu negoci estan en una situació molt difícil», assevera.De fet, cita com a exemple a fabricants especialitzats en productes gurmet i d'alt valor afegit, moltes vegades pimes les vendes de les quals es concentren en restauració i que tenen «una capacitat d'aguant molt reduïda».Un altre factor que genera preocupació és el comportament de les exportacions, ja que en èpoques de crisis la demanda es contreu, i des de la patronal no esperen que en aquesta ocasió sigui diferent.García de Quevedo recorda que països com Itàlia, França, la Xina o els Estats Units se situen entre els principals mercats per a la indústria alimentària espanyola, i tots ells s'han vist afectats per la pandèmia de manera notable.