Experts de Sanitat plantegen CAP específics de covid-19, un doble circuit o cribrar els pacients a l'entrada del centre

Preguntat pels periodistes sobre proves per detectar el virus i serològiques (que mostren la resposta immunològica), estratègies clau en les properes setmanes, Simón ha tornat a frenar en el seu posicionament realitzar proves massives i indiscriminades en persones que no tenen símptomes. Entre altres motius, ha dit, per les dificultats d'interpretació dels resultats i per la necessitat de tenir processos sanitaris establerts al voltant d'aquests proves, com la capacitat de garantir atenció mèdica adequada si donen positiu i de seguiment dels seus contactes.«Si les proves no es controlen adequadament, no donaran la informació amb la seguretat amb què es vol rebre i en alguns casos generaran més dubtes», ha advertit el doctor Simón. «Quan hi hagi tests disponibles per fer-se de forma voluntària i en qualsevol lloc, ja es plantejarà aleshores si té sentit fer-los. Sens dubte ara mateix no estem en aquest moment i hem de vigilar», ha afirmat.El coordinador ha puntualitzat que un altre cas és la realització de tests massius en col·lectius concrets per raons determinades, com poden ser a les residències de gent gran. Simón ja va dir aquest dissabte, preguntat pels tests a empreses i futbolistes, que els tècnics del Ministeri no proposarien fer-ne en persones asimptomàtiques.