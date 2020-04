Experts no descarten el confinament total de grups durant llarg temps

Han plantejat a més que els hospitals han d'estar preparats per a disposar del doble de llits d'UCI

Actualitzada 26/04/2020 a les 13:38

Els experts que assessoren el Govern en la pandèmia no descarten el confinament «total o parcial» de grans grups de població durant llargs períodes amb la finalitat de poder eliminar el virus o donar marge al desenvolupament d'una vacuna que podria trigar més de dotze mesos a estar disponible.Han plantejat a més que els hospitals han d'estar preparats per a disposar, en cas de necessitat, del doble de llits d'UCI que tenien abans de la crisi causada pel coronavirus, i identificar espais que permetin un increment «de fins al triple» d'aquesta capacitat.Així consta en les «Recomanacions sanitàries per a l'estratègia de Transició» que el Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries ha remès avui al president del Govern.Aquest document incideix en què la reducció màxima del nombre de casos de COVID-19 exigiria «fortes mesures de distanciament social», que poden incloure aquest confinament de grans grups durant un llarg temps.Les recomanacions que aquest Centre ha traslladat a l'Executiu per a tractar d'assegurar una gestió «eficaç i segura» de l'epidèmia se centra en quatre àrees: l'assistència sanitària; la vigilància epidemiològica; la identificació i contenció precoç de les fonts de contagi; i les mesures de protecció col·lectiva.L'objectiu de les estratègies que s'han d'adoptar ara és, segons el Comitè de Coordinació que dirigeix el doctor Fernando Simón, reduir el nombre de casos fins a un nivell assumible pel sistema sanitari evitant el risc que desbordi o torni a sofrir l'estrès al qual ha estat sotmès durant la primera ona epidèmica.Pretenen a més aquestes recomanacions garantir l'assistència a tots els pacients -als de COVID-19 i a la resta-, i assegurar la protecció dels col·lectius més vulnerables «minimitzant el cost humà, social i econòmic durant la gestió de l'epidèmia».Els experts creuen que aquests objectius es poden aconseguir «amb un procés ordenat de transició» de la situació actual, amb mesures extremes de distanciament social, cap a una «nova normalitat» que asseguri la reducció de riscos.En l'informe que han traslladat al Govern, els experts constaten que no es pot predir amb seguretat quin serà l'evolució de l'epidèmia a Espanya durant l'any vinent, a causa de la incertesa sobre la proporció de població que està infectada, a la durada de la immunitat, la possible transmissió estacional del virus i la forma en què evolucionarà la pandèmia en la resta del món.Adverteixen per això que aquest document serà «dinàmic» i susceptible de ser modificat segons avanç el coneixement sobre el virus, els resultats que es desprenguin de l'estudi de seroprevalencia o l'aparició de teràpies efectives contra la malaltia.Les recomanacions dels experts aposten per una assistència sanitària «reforçada» per a evitar que el sistema sanitari torni a una situació similar a la que ha tingut en les últimes setmanes i per a poder reprendre l'assistència habitual de pacients amb patologies diferents a la COVID-19.Als hospitals, incideixen en la importància de prevenir infeccions i per a això insisteixen en la necessitat de disposar de suficients «equips de protecció individual», mantenir els circuits diferents per a pacients COVID i els que no ho són, i reforçar les consultes d'atenció al personal sanitari per a garbellat, diagnòstic, seguiment i atenció psicològica.En atenció primària, els experts recomanen ceptres específics de pacients sospitosos, circuits separats per a l'atenció presencial de persones amb símptomes sospitosos i reforçar l'atenció domiciliària.Els experts han constatat en el document la importància de la vigilància epidemiològica i la necessitat d'identificar i contenir qualsevol font nova de contagi, i per a això advoquen pel diagnòstic de les persones simptomàtiques amb proves «PCR» o unes altres que siguin considerades adequades i per l'aïllament precoç.Per a això, el Centre de Coordinació assenyala que si és necessari s'haurà d'habilitar capacitat hotelera o altres instal·lacions per a procedir a aquest aïllament «supervisat» de casos lleus quan no pugui fer-se efectiu en el domicili.El document assenyala que conforme es vagin avançat en aquests objectius es podran anar prenent decisions que permetin un progressiu augment de la mobilitat i de l'activitat laboral.Aquestes decisions s'hauran de basar, segons els experts, en l'evolució dels indicadors específics que s'adoptin en els fòrums tècnics del Consell Interterritorial, i en la identificació de les àrees geogràfiques «amb capacitats de preparació adequades» i amb situacions epidemiològiques i de risc adequades.