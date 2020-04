El sector turístic europeu veu l'estiu com «un gran interrogant» i critica que es desaconselli planificar les vacances

Hotels i restaurants

Brussel·les admet una situació «preocupant»

El sector turístic europeu, que representa l'11% del PIB i dona feina a 11 milions de persones, no es resigna encara a perdre la temporada d'estiu. Per això veu amb «enorme preocupació» que, com ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, s'aconselli als ciutadans que no planegin les vacances.»No sé què han de fer els clients ara mateix a causa de les circumstàncies, però la Comissió ha de ser prudent quan diu aquestes coses», assenyala la cap d'afers públics d'Hotrec, que confia que com a mínim els ciutadans viatgin aquest estiu dins del seu país.«Si es desencoratja la gent perquè no viatgi, serà un problema», avisa. Segons dades de la Comissió Europea, la caiguda de la facturació anual del sector turístic serà del 50% en hotels i restaurants, d'un 70% en operadors i agències de viatge i de fins a un 90% en creuers i aerolínies.Per la seva banda, l'Organització Internacional del Turisme preveu unes pèrdues de fins al 30%, que es tradueix en uns 50.000 milions de dòlars. Davant la manca d'ingressos, l'Associació Europea del Turisme apunta a l'accés a liquiditat com la màxima prioritat per al sector, que cada cop reclama més accelerar els plans per a la recuperació.Grècia, Itàlia, França i Espanya són els estats de la Unió Europea en què el turisme té un pes més important. Excepte en el cas de Grècia, els estats europeus amb un sector turístic més important són també els que estan patint un major impacte de la covid-19.Afectats per les restriccions en els viatges, els hotels estan oberts en alguns estats europeus per acollir els viatgers que han de fer viatges essencials, però en alguns casos també s'han reconvertit per atendre persones sense llar o malalts per la covid-19.«Les circumstàncies són molt diferents», apunta la cap d'afers públics d'Hotrec. El que sí té en comú tot el sector hoteler europeu és que cap hotel té l'activitat econòmica normalitzada i que encara no saben quan la podran recuperar. «És fonamental que hi hagi més vols si volem veure turistes», apunta Machado.Pel que fa als restaurants i cafès, la cap d'afers públics d'Hotrec avisa que «l'activitat no serà la mateixa que abans» quan puguin obrir les seves portes. «Es necessitarà temps», diu Machado, «per poder tornar al negoci normal».«El problema és que tots els establiments tenen els models que tenien fins ara i hauran de fer front a circumstàncies en què només una part del negoci podrà obrir en un primer moment», assenyala Machado, que apunta que caldrà que els governs donin suport a les empreses perquè puguin tirar endavant, potser fins i tot un cop ja estiguin oberts.El sector aeri és un dels que més està patint la crisi, ja que fa gairebé dos mesos que pràcticament no té activitat a Europa. En el conjunt d'Europa, l'Associació Internacional de l'Aviació calcula una pèrdua potencial d'uns 82.000 milions de dòlars i estima que més de 6 milions de llocs de treball estan en risc. Per això, exigeixen ajudes dels governs, així com més flexibilitat per retornar els bitllets dels vols cancel·lats per la covid-19.Per la seva banda, les agències de viatges, com a intermediàries, també reclamen suport i que no caiguin en l'oblit. Per exemple, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades defensa el seu dret a emetre bons per vols cancel·lats que les aerolínies es neguen a reemborsar i es queixen que des de Brussel·les es digui el contrari. La patronal de les agències assegura que es pagaran en un màxim de 12 mesos encara que entrin en fallida.«La cancel·lació de viatges està provocant una exorbitant manca de liquiditat que podria portar a la insolvència a milers d'operadors turístics i agències de viatges en un futur molt proper», alerta Eric Drésin, secretari general de l'Associació Europea d'Agents de viatges i operadors turístics.La Comissió Europea calcula que almenys un 20% del fons de recuperació europeu que s'està dissenyant per superar l'impacte econòmic de la covid-19 s'hauria de destinar al turisme.El comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, ha admès aquesta setmana que la situació actual és «preocupant» i ha recordat que ha estat «el primer sector a ser colpejat i el que tardarà més a recuperar-se».El comissari europeu ha dit que s'està estudiant amb el sector com afrontar la temporada i ja ha avisat que aquest estiu serà «lleugerament diferent» i que caldrà assegurar que la situació «sigui la millor possible» no només a nivell d'ocupació i necessitats del sector, sinó també de salut.Davant aquest nou escenari, Breton creu que el sector s'haurà de reinventar i impulsar una revolució digital i un turisme sostenible i de proximitat, entre d'altres. Breton ha anunciat una trobada al setembre per tractar totes aquestes qüestions. Abans, però, el sector turístic haurà de fer front a una temporada d'estiu crucial per determinar l'abast de la crisi a la qual l'ha arrossegat la covid-19.