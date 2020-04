Actualitzada 26/04/2020 a les 19:53

El Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per haver intentat robar amb força un bar del carrer Tamarit de Ripollet i per haver robat a l'interior de catorze cotxes en quatre dies. Segons la policia, el 20 d'abril dos homes van forçar la porta d'un bar a la localitat però van fugir sense aconseguir accedir-hi. Poc després, a través de la Policia Local els Mossos van saber que els mateixos dos homes havien robat a dins d'un vehicle en un aparcament públic i es va obrir una investigació, que es va tancar el 23 d'abril amb la detenció dels dos lladres. Els detinguts van passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Cerdanyola del Vallès i se'ls va decretar la llibertat amb càrrecs. Un d'ells té antecedents per delictes similars.