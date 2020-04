Diagnostiquen el coronavirus en visons de dues granges a Holanda

El que no se sap encara és com afecta el nou coronavirus al bestiar, incloses vaques, cabres i ovelles

Actualitzada 26/04/2020 a les 13:43

Les autoritats sanitàries holandeses han diagnosticat la Covid-19 en visons de dues granges de la regió de Brabante Septentrional a Holanda, després que aquests animals tinguessin problemes respiratoris i gastrointestinals, va confirmar aquest diumenge el Ministeri holandès d'Agricultura.En un comunicat, la ministra holandesa d'Agricultura, Carola Schouten, va subratllar que, a priori, les autoritats assumeixen que el contagi es va produir d'humans a animals, perquè alguns dels empleats de tots dos criadors de visons tenien símptomes del coronavirus aquestes últimes setmanes, però s'està investigant la font d'infecció.Segons subratlla l'Institut de Salut Pública (RIVM), els visons són els primers animals diagnosticats amb el coronavirus en Països Baixos i és el primer cas conegut en el món de diagnostico de la Covid-19 a gran escala en cries d'animals.Encara que no s'ha confirmat la xifra exacta d'infeccions, els contagis es van produir en una granja de la ciutat de Beek en Donk, on hi ha uns 7.500 visons, i una altra al poble de Milheeze, que té uns 13.000 animals, totes dues a la província de Brabante Septentrional.Seguint les recomanacions del RIVM per a evitar la propagació del virus, no es permetrà que visons ni fem surtin del lloc, i s'ha procedit al tancament del camí públic que hi ha al voltant de totes dues granges en un radi de 400 metres, tant per a ciclistes com per a vianants, com a mesura de precaució perquè, segons el RIVM, no hi ha realment indicis que els visons representin un risc de contagi als humans.Els contagis que han impulsat l'actual pandèmia s'han produït d'humà a humà pel que l'impacte dels animals en la salut humana és actualment insignificant, segons el RIVM.També s'estan fent proves a les zones al voltant de les granges per a determinar si els visons han propagat el virus, i s'està sotmetent a proves als gats que hagin pogut estar en les granges perquè ells, al costat dels gossos, són susceptibles a un contagi per la Covid-19.Des que va començar la pandèmia s'han diagnosticat pocs contagis de coronavirus en animals i hi ha escassa informació sobre l'efecte del virus en ells. S'han confirmat alguns casos de contagi en gossos i en gats, aquests últims fins i tot han desenvolupat símptomes de la Covid-19.