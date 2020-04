Detingut a Saragossa un jove per conduir begut i sense carnet després de saltar-se el confinament

Agents de la Policia Local han arrestat a aquest home de 27 anys al carrer de Unceta de la capital aragones

Actualitzada 25/04/2020 a les 13:43

Agents de Policia Local han detingut aquesta matinada de dissabte a un jove de 27 anys que conduïa begut de matinada per l'interior del nucli urbà de Saragossa, amb el carnet retirat i sense complir amb el confinament establert en el decret d'estat d'alarma.Segons informa el referit cos policial, el jove va ser interceptat sobre les 3.00 de la passada matinada al carrer de Unceta de la capital aragonesa, en observar els agents la seva conducció anòmala.Després de donar positiu en la prova d'alcoholèmia i verificar els policies que mancava de permís de conduir per pèrdua de la seva vigència, els agents van procedir a la seva detenció per dos presumptes delictes contra la seguretat viària, i a la seva posterior posada en llibertat amb l'obligació de personar-se en seu judicial en el moment de ser requerit