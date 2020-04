Detingut per circular sense carnet i marxa enrere en l'A-4 de Madrid per a evitar un control policial

La Policia Municipal de Madrid ha detingut a un home de 61 anys en l'A-4 sense permís de conduir

Actualitzada 25/04/2020 a les 11:36

El successos va ocórrer a les 13.00 hores del passat 22 d'abril quan els agents de la Unitat Especial de Trànsit que tenien instal·lat un control en el quilòmetre 4,5 de la A-4 a l'altura de Méndez Álvaro van ser advertits de la maniobra del conductor , segons han informat fonts policials a Efe.Va ser un conductor d'una ambulància qui va alertar als agents que una furgoneta blanca de grandària mitjana estava circulant marxa enrere pel voral per a evitar aquest control. Els agents es van acostar a peu a la zona però van haver de recórrer al seu vehicle per a aconseguir la furgoneta. La resta de conductors en l'A-4 van haver de realitzar canvis bruscos de direcció per a evitar xocar amb aquest vehicle.En el quilòmetre 6 van aconseguir detenir el vehicle, conduït per un home de 61 anys que no tenia permís de conduir i venia de comprar aliments de Mercamadrid.Aquest individu va explicar que havia comprat carns i altres estris per a vendre a la botiga de la seva dona en Legazpi.A l'home se li imputa un delicte contra la seguretat viària, conducció temerària i evasió del control policial. A més no tenia l'equipament adequat en la seva furgoneta per al transport d'aliments.