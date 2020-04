Detingut un home per la profanació de les tombes d'un policia i un guàrdia civil a Montcada

Agents de la Guàrdia Civil han detingut a un home com a presumpte autor de la profanació de les tombes

Els fets es remunten a la primera setmana d'abril, quan agents de la Guàrdia Civil investigaven la profanació de dues tombes, que es corresponen a un policia nacional i un guàrdia civil, en el cementiri de Montcada, segons van confirmar en aquell moment a Europa Press fonts de la benemèrita.Ara, l'institut armat ha informat de la detenció d'un home de 40 anys suposadament relacionat amb aquests fets. Se l'acusa, en concret, d'un presumpte delicte de Profanació de Cadàvers, Nínxols i Sepultures, delictes de Maltractament Animal i Robatori amb Força, ha detallat en un comunicat la Guàrdia Civil.A inicis abril, una persona o vàries van profanar les tombes d'un Guàrdia Civil assassinat en 1984 i un Policia Nacional mort en atemptat terrorista aquest mateix any. En el lloc es van trobar animals decapitats i faltaven alguns de les restes òssies dels cossos.Els efectius de la Guàrdia Civil de Montcada i Llíria van iniciar llavors la batejada com a 'Operació Plenilunio' per a identificar a persones relacionades en la demarcació amb aquesta mena de ritus, ja que en el lloc es van trobar galls decapitats i dibuixos denominats en aquest argot com 'Patipembas'.Finalment i a conseqüència de les recerques dutes a terme i l'anàlisi dels indicis trobats en el lloc, es va aconseguir identificar al suposat autor dels fets en tan sols dues setmanes. El sospitós és un home de 40 anys d'edat conegut en la zona per la pràctica habitual d'aquesta mena de ritus, segons ha indicat la Guàrdia Civil.En el registre practicat en el seu domicili s'ha intervingut divers material informàtic i es van trobar diversos animals decapitats a més de simbologia relacionada amb ritus de santería i màgia negra, així com dibuixos molt similars als trobats al costat de les sepultures profanades.El detingut ha estat posat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Llíria.