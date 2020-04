Catalunya supera els 94.500 ERTO des de l'inici de la crisi i la xifra d'afectats s'enfila a 694.000

Les comarques gironines han rebut 10.638 expedients per a 68.876 treballadors. A Lleida n'hi ha 5.249, amb 29.713 persones afectades. Al Camp de Tarragona, 7.501 empreses han registrat expedients amb 43.157 afectats, mentre que a les Terres de l'Ebre el balanç és de 2.260 expedients i 9.244 persones afectades.Per sectors, l'àmbit dels serveis representa més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total, 94.555 empreses d'aquesta branca d'activitat han presentat ERTO per a 694.016 empleats. A molta distància se situa la indústria, amb 7.877 expedients i 134.229 afectats. La construcció concentra 7.630 ERTO per a 44.926 persones. El quart sector més afectat és l'agricultura, amb 687 expedients i 3.914 persones.La divisió econòmica amb més expedients és la restauració i els serveis de menjar i begudes, amb 18.953 expedients i 107.995 persones afectades, mentre que el comerç al detall té 12.486 ERTO i 55.849 afectats.Les tres comarques més afectades són el Barcelonès amb 31.245 expedients I 236.606 persones afectades; el Vallès Occidental, amb 10.110 ERTO i 88.737 persones; i el Baix Llobregat, on 8.872 empreses han presentat una regulació temporal de la feina per a 93.676 persones.