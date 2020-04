Boris Johnson tornarà al govern aquest dilluns després de superar la COVID-19

El primer ministre britànic, Boris Johnson, tornarà aquest dilluns a Downing Street a reprendre les regnes de l'Executiu després d'haver superat la COVID-19

En aquestmoment els morts pel virus aconsegueixen al Regne Unit els 20.319, va confirmar un portaveu oficial.El líder conservador, de 55 anys, ha estat convalescent durant tres setmanes i la malaltia li va portar a ser tractat en la unitat de vigilància intensiva de l'hospital londinenc de St Thomas al començament de mes.Johnson es reincorporarà al treball quan el seu Executiu afronta pressions perquè suavitzi les mesures de confinament imposades a fi de detenir la propagació del virus en nom de l'economia.La volta del «premier» coincideix amb un moment que la xifra oficial de defuncions pel coronavirus registrats en hospitals nacionals va aconseguir els 20.319, convertint al Regne Unit en el cinquè país del món amb la major taxa de morts a causa del virus, per darrere dels Estats Units, Itàlia, Espanya i França.Johnson va donar positiu per COVID-19 el passat 27 de març i després d'agreujar-se els símptomes, va ser ingressat a l'hospital el 5 d'abril, poc abans d'haver de ser traslladat a l'UCI, on va rebre un tractament estàndard amb oxigen.El dirigent conservador haurà d'afrontar ara les crítiques al seu maneig de la crisi, perquè el mes passat l'assessor científic del Govern Patrick Wallace indicava que s'ambicionava «limitar» el nombre de decessos pel virus a «20.000 o menys», un objectiu que ha fracassat arran de les últimes xifres divulgades.La responsable de Sanitat del Partit Laborista, Rosena Allin-*Khan, que treballa actualment com a metge, va criticar avui en el canal de televisió Sky News la gestió de l'Executiu davant la pandèmia per haver determinat el confinament de la població «massa tard». Segons aquesta doctora, si el govern hagués actuat abans es podrien haver evitat morts.En aquest context, l'exèrcit britànic començarà a realitzar test per a detectar el coronavirus a treballadors considerats essencials per tot el país en unitats mòbils que operaran en àrees a les quals normalment és difícil accedir, segons revelen avui els mitjans nacionals.S'espera que almenys 96 noves instal·lacions temporals, que es desplaçaran a residències, estacions de policia i bombers, presons i centres d'ajudes, començaran a operar abans de maig.El govern britànic s'ha proposat aconseguir el seu objectiu d'aplicar 100.000 test diaris abans del pròxim dijous, si bé fins avui tan sols s'han completat 28.760.En aquestes noves unitats temporals, la instal·lació de les quals a penes porta 20 minutos, s'extrauran mostres a càrrec de personal militar «especialment format», que seran portades a tres laboratoris que podran tenir llestos els resultats en tot just 48 hores.