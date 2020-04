Vergés: «A Catalunya volem fer el desconfinament per regions sanitàries i àrees bàsiques de salut»

Actualitzada 25/04/2020 a les 10:37

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha precisat que el desconfinament progressiu de Catalunya es vol fer «per regions sanitàries i àrees bàsiques de salut». «El que sí és segur és que no es farà per províncies», ha remarcat Vergés aquest dissabte en una entrevista a Catalunya Ràdio. La consellera de Salut tanca la porta així a la proposta de desconfinament per províncies que planteja l'estat espanyol i el ministeri de Sanitat. «Fer això a la província de Barcelona, per exemple, no tindria massa sentit. No és la mateixa la situació a la ciutat de Barcelona que en d'altres municipis molt més petits de l'Anoia, el Bages o el Berguedà», ha justificat Vergés. «No traiem l'entrellat de com ho pensen fer», ha reblat la titular de Salut.