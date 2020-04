Un detingut per la venda fraudulenta de epis a residències i sanitaris

La Guàrdia Civil ha detingut a Vigo a un jove de 21 anys acusat d'estafar a una diversitat de clients

Actualitzada 25/04/2020 a les 12:23

La Guàrdia Civil ha detingut a Vigo a un jove de 21 anys acusat d'estafar a una diversitat de clients, entre ells dues residències de de Burgos i col·lectius sanitaris, mitjançant la venda fraudulenta d'equips de protecció individual (EPI) per més de 100.000 euros.La recerca va començar al març després de rebre sengles denúncies dels responsables de dues residències de majors de Burgos en les quals asseguraven que havien estat víctimes d'una estafa per part d'una empresa de venda en internet de productes sanitaris publicitats com a protecció específica contra el coronavirus.Aquestes residències d'ancians havien realitzat encàrrecs de material sanitari per més de 3.500 euros, però depassat el termini establert de lliurament ni havien rebut el material ni existia garantia de reemborsament de la quantitat abonada.Més endavant, la Guàrdia va rebre en el correu electrònic ciberestafas@guardiacivil.org i en els seus perfils en xarxes socials més de 60 denúncies interposades contra el mateix lloc web de venda en internet de material sanitari.El detingut, D.V.I., a qui consten diversos antecedents policials per falsedat i contra el patrimoni, havia creat a aquest efecte un complex entramat virtual a penes dos dies abans de la declaració de l'estat d'alarma.L'engany el cometia a través d'una botiga en línia "perfectament dissenyada" on s'informava de l'existència d'apilament de material sanitari i possibilitava el pagament segur mitjançant un ampli ventall de sistemes.Alguns afectats havien comprat en aquesta web màscares del tipus FFP3 amb vàlvula, i en la majoria dels casos no els arribava la comanda o si els arribava era una mínima quantitat i a més de pèssima qualitat i sense les certificacions oportunes.El detingut usava fins a set comptes bancaris i una aplicació de gestió de pagaments segurs, en la qual va rebre més de 2.600 transaccions per valor superior als 100.000 euros dels quals s'ha sol·licitat el bloqueig.Aquesta empresa de pagament en línia ha informat els investigadors que ha rebut fins al moment 753 reclamacions, per la qual cosa la Guàrdia Civil estima que hi ha un gran nombre d'afectats.Ha estat tal la incidència d'aquesta pàgina web fraudulenta que molts perjudicats van publicar en xarxes socials missatges destapant l'estafa d'aquesta empresa, fins i tot han arribat a crear plataformes d'afectats, amb les quals ha contactat la Guàrdia Civil.Degut a l'abast de l'estafa no sols existeixen afectats en territori nacional, sinó també a l'estranger.Per això, la Guàrdia Civil està impulsant la localització de més víctimes a través d'EUROPOL i canals de cooperació policial internacional.Les diligències han estat lliurades en el Jutjat d'Instrucció de Salas dels Infants (Burgos).