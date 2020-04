Un ciutadà ajuda la Policia Local de Manresa a detenir un lladre que acabava de robar en un supermercat

Actualitzada 25/04/2020 a les 19:39

La Policia Local de Manresa ha detingut un home, de 34 anys i amb nombrosos antecedents, per un delicte de robatori amb violència, intimidació i furt. Els fets van passar a divendres, quan la sala del 092 va rebre una trucada d'un ciutadà que havia vist com un home sortia corrents d'un supermercat del carrer Pompeu Fabra, d'on també havia sortit personal alertant que l'home en qüestió els acabava d'atracar. El testimoni es va mantenir en línia, facilitant una descripció molt acurada de l'individu, cosa que va permetre mobilitzar diverses patrulles. Finalment, la policia el va enxampar en un segon supermercat on va agafar diversos articles i va sortir sense pagar-los, fent caure diverses caixes de fruita durant la seva fugida.