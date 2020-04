Ha compartit tot un seguit d'imatges on es veuen els més petits fent activitats de tota mena a l'interior de casa

Actualitzada 24/04/2020 a les 08:43

El Servei Català de Trànsit ha elaborat un vídeo en homenatge a tots els nens i nenes que estan complint amb les normes del confinament i realitzen tota mena d'activitats a l'interior de casa per a passar més entretinguts aquesta mesura preventiva.El vídeo és un recull d'imatges de les diferents activitats que realitzen els nens, com ara exercici, jugar, estudiar i cuinar entre d'altres i van acompanyades per diferents missatges d'agraïment al seu comportament i esforç.