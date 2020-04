Tom Hanks envia carta a nen australià assetjat per dir-se Corona

Hanks a més li va regalar al nen la seva màquina d'escriure, una antiguitat de la marca L.C. Smith & Corona Typewriters Inc

Actualitzada 24/04/2020 a les 13:20

L'actor Tom Hanks va respondre a una carta i va enviar un regal especial a un nen australià, qui li va confessar en una missiva que patia assetjament escolar per culpa del seu nom: Corona De Vries.El nen, de vuit anys i resident a Gold Coast, es va preocupar en conèixer que a mitjans de març l'actor i la seva dona, Rita Wilson, havien contret el nou coronavirus durant la seva estada a Austràlia.Corona li preguntava en una carta a la parella com es trobaven de salut i els va explicar que a l'escola els seus companys es ficaven amb ell arran del seu nom i per culpa del context de la pandèmia mundial.«M'encanta el meu nom però a l'escola la gent em diu 'el coronavirus'. Em poso molt trist i enfadat quan la gent em diu així», va narrar el petit a la seva carta datada el 6 d'abril, publica el Canal 9 de la televisió australiana, que va ajudar en fer d'intermediària entre tots dos.En la seva resposta, Hanks, qui ja es troba als Estats Units després de superar la malaltia, li va dir que «encara que ja no estic malalt, rebre la teva carta em va fer sentir molt millor», en agrair-li els seus bons desitjos.«Saps que ets l'única persona que conec que es diu Corona, com l'anell al voltant del sol, com una corona», va agregar l'actor, guanyador de dos Óscar i quatre Globus d'Or.Hanks a més li va regalar al nen la seva màquina d'escriure, una antiguitat de la marca L.C. Smith & Corona Typewriters Inc.«Penso que aquesta màquina d'escriure és adequada per a tu (...) Pregunta-li a un adult com funciona. I utilitza-la per a escriure'm», va escriure l'intèrpret de pel·lícules com 'Forrest Gump', que a la postdata va afegir: «Tens un amic en mi», en al·lusió a la cançó de la pel·lícula animada 'Toy Story'.Corona en rebre la resposta i el regal va expressar la seva felicitat per tenir un «nou amic als Estats Units», va indicar la família al canal 9.I sobre la màquina d'escriure va dir: «és genial (...) és tan vella que devia ser d'algú abans que li donessin a Tom Hanks».