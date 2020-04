Simón, sobre tests a empreses i futbolistes: «Els tècnics del Ministeri no proposarem proves massives en asimptomàtics»

«Les proves a persones amb qualsevol simptomatologia per lleu que sigui o a persones que hagin estat en contacte amb casos positius tenen molt més sentit que les proves generalitzades en poblacions asimptomàtiques», ha defensat Simón en la roda de premsa telemàtica de la Moncloa d'aquest dissabte, després de la reunió dels comitès científic i tècnic del coronavirus.El coordinador ha recalcat que si una empresa decideix fer aquests tests ha d'»entendre que no es tracta únicament de fer la prova i obtenir un resultat». Simón ha considerat que el resultat s'ha de saber interpretar; poder comprovar-lo quan no sigui concloent; donar atenció sanitària adequada als casos que surtin positius i fer seguiment dels seus contactes.«Qui ho faci, ho farà. Però des del Ministeri creiem que no podem recomanar fer proves d'aquest tipus sense tenir ben coordinats i establerts aquests procesos», ha afirmat.Sobre els més de 750.000 tests ràpids de la covid-19 que l'Estat ha començat a repartir entre les comunitats autònomes, Simón ha indicat que s'han d'utilitzar amb uns «criteris determinats» i no es poden fer servir per a persones asimptomàtiques si no hi ha una intenció d»»estudi o cribratge al darrere». Ha afegit que en l'àmbit hospitalari es poden utilitzar, però són preferibles les proves PCR, que són considerades les més fiables.Simón ha avançat que tenen previst publicar en les properes hores una guia acordada amb les comunitats autònomes en què detallaran la conveniència i estratègies per aplicar els diferents tipus de proves i tests davant del coronavirus.«Les proves serològiques no es poden fer de qualsevol manera ni en qualsevol grup poblacional. Si no vigilem amb el seu ús, la interpretació pot generar més problemes que solucions», ha advertit. Els tests serològics no detecten el virus, sinó la resposta immunològica que genera la infecció i per això revelen moltes vegades contagis previs o que no es poden ubicar en el temps.